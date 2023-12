Chiusura Oste Pinocchio, l'amministrazione comunale di Carcare contro i "leoni da tastiera": "Non perdono occasione di attaccarci senza essere informati"

La chiusura dell'Oste Pinocchio ha suscitato grande dispiacere all'interno della comunità di Carcare. La frecciatina lanciata dalla titolare nei confronti della burocrazia, e in particolare verso il comune, non è passata inosservata.

Sulla vicenda, l'amministrazione comunale ha pubblicato una nota sui propri canali social per precisare alcuni concetti: "Apprendiamo che uno storico locale di Carcare ha chiuso i battenti. Come amministrazione comunale non possiamo che esprimere enorme dispiacere per un pezzo del patrimonio gastronomico locale che cessa la sua attività, ma ci dissociamo dalle polemiche dei famigerati 'leoni da tastiera' che non perdono occasione di attaccarci, senza sapere effettivamente le cause che hanno portato la proprietaria del locale a deciderne la chiusura".

"Infatti come dichiara la titolare, 'negli ultimi anni i problemi e le delusioni mi hanno ferita', non certo da giugno di quest'anno. Da quando ci siamo insediati abbiamo deciso di percorrere due strade che per tutti, e rimarchiamo per tutti, devono viaggiare parallele".

"Da una parte la vicinanza, la collaborazione e il costante supporto da parte nostra a tutte le attività commerciali, dall'altra il riconoscimento alle attività territoriali che con il lavoro e il sacrificio portano lustro al nostro paese", concludono dall'amministrazione comunale.