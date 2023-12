Lupa uccisa ad Albenga, le associazioni animaliste: “Atto vile e barbaro, urgenti misure di protezione per la fauna selvatica”

I giorni scorsi sono stati caratterizzati da un tragico evento che ha scosso profondamente il territorio albenganese: la scoperta di una lupa uccisa e sventrata nella frazione di Campochiesa.

Diverse sono state le reazioni da parte delle associazioni animaliste del territorio. Come le Guardie EcoZoofile di Gadit, l'associazione che si batte per la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica, che hanno condannato fermamente "tale atto vile" mettendo in luce "l'urgente necessità di maggiori misure di protezione per la flora e fauna del nostro territorio".

"Le indagini sono in corso, ma è evidente che si tratti di un atto cruento e totalmente ingiustificabile perpetrato da persone prive di rispetto per la vita animale e per la biodiversità - affermano le Guardie EcoZoofile di Gadit - Le Guardie EcoZoofile di Gadit si adoperano quotidianamente nella difesa del patrimonio naturale, e non possono fare altro che deplorare un episodio come questo che mina i loro sforzi. Questo triste evento richiama l'attenzione sulla necessità di aumentare i controlli e rafforzare le leggi di tutela dell'ambiente, per provare a porre fine a simili atrocità".

"I lupi rappresentano un importante legame ecologico all'interno degli ecosistemi in cui vivono. Sono esseri straordinari che contribuiscono alla regolazione della popolazione di ungulati selvatici e allo sviluppo dell'equilibrio naturale. La loro scomparsa o diminuzione può portare a conseguenze negative sul territorio, creando uno squilibrio ecologico che potrebbe avere ripercussioni anche sugli esseri umani" spiegano, invitando "a riflettere sul rispetto della natura e a considerare l'importanza di promuovere una continua sensibilizzazione sull'importanza della conservazione della fauna selvatica".

L'auspicio del Gadit è quello di giungere quindi a "un impegno concreto da parte di istituzioni, enti locali e cittadini per porre fine a comportamenti così barbari e per garantire la protezione degli animali più vulnerabili". "È indispensabile che venga fatta giustizia per la lupa uccisa ad Albenga, affinché episodi del genere non si ripetano in futuro. È imperativo che siano adottate politiche di contrasto alla violenza e all'abuso nei confronti degli animali. Solo attraverso un'azione coordinata tra tutte le parti interessate possiamo sperare di preservare la ricchezza della nostra fauna selvatica e garantire la sua sopravvivenza per le future generazioni".

Le Guardie EcoZoofile di Gadit, unite nel dolore per la morte della lupa ad Albenga, affermano che "continuano a lavorare instancabilmente per la protezione di ogni forma di vita selvatica" rivolgendo un appello a tutti i cittadini "affinché si uniscano a loro in questa missione e si mobilitino nella difesa del nostro patrimonio naturale. Solo insieme possiamo porre fine a simili atti di violenza e costruire un futuro in cui uomo e animali possano convivere in armonia".

Anche il presidente Riccardo Benetti e il vicepresidente Lorenzo Sibilla dell'associazione Leidaa ( Lega Italiana Difesa Animali Ambiente) si uniscono a Gadit ed esprimono "profonda solidarietà e ferma condanna per l'atroce atto commesso nei confronti di un lupo a Campochiesa, frazione di Albenga".

"La carcassa di una lupa è stata ritrovata brutalmente uccisa e sventrata, con i resti abbandonati sul ciglio della strada. Tale gesto, definito dai nostri rappresentanti come un atto indegno e atroce, rappresenta un segno di degenerazione umana e una vera barbarie perpetrata contro una specie vulnerabile - si legge nella loro nota - Leidaa, impegnata nella tutela e difesa degli animali, ribadisce la necessità di condannare fermamente tali comportamenti, sottolineando che ogni atto di violenza contro gli animali non solo arreca danno alla fauna selvatica, ma riflette una preoccupante mancanza di rispetto verso la vita".

"È imperativo sensibilizzare la società sulla gravità di tali atti e promuovere una cultura di rispetto nei confronti degli animali selvatici - afferma Lorenzo Sibilla -. Il lupo, pur non rappresentando un pericolo per l'umanità, deve essere protetto e rispettato nel suo habitat naturale. Chiediamo alle autorità competenti di condurre un'indagine approfondita su questo caso e di adottare misure più incisive per prevenire futuri atti di violenza contro la fauna selvatica".

Leidaa sottolinea "l'importanza di una gestione oculata della presenza dei lupi sul territorio e invita la Regione Liguria a prendere misure concrete al riguardo. La recente introduzione di multe per chi alimenta lupi, cinghiali e daini è un passo nella giusta direzione, ma ulteriori azioni sono necessarie per garantire la convivenza armoniosa tra l'uomo e la fauna selvatica".

Anche OSA, l'Osservatorio Savonese Animalista, ha voluto lanciare un allarme sulla scorta di questo episodio: "Al di là dell’attesa delle risultanze della necessaria necroscopia per individuarne la causa del decesso, non fa che confermare il clima di 'caccia al lupo' in atto nella provincia di Savona".

Il timore dell'associazione, "anche grazie agli atteggiamenti della Regione Liguria e delle organizzazioni contadine" è quello che "stia iniziando una resa dei conti che porterà all’uccisione 'difensiva' da parte di chi, con la disponibilità di un’arma, sparerà al lupo che incontrerà nel bosco o vicino a casa".

"E’ bene invece ricordare che il lupo non attacca l’uomo ma uccide e mangia animali deboli malati o giovani - sottolinea OSA - e costituisce, sembra una contraddizione ma non lo è, un deterrente alla crescita numerica dei cinghiali; in sua presenza sul territorio i branchi di cinghiali infatti, per proteggere meglio i piccoli, si compattano (la caccia in braccata o girata invece li disgrega) e sarà la sola femmina dominante a potersi accoppiare e partorire una cucciolata, riducendo così naturalmente le nascite".

La soluzione "per difendere mandrie e greggi" è, secondo l'associazione, "affiancarle da cani da guardiania, il cui acquisto è talvolta finanziato dagli enti regionali; e si sta già muovendo la ricerca scientifica, in antitesi al fucile delle favole di Cappuccetto Rosso: è allo studio l’applicazione di un prodotto ormonale che, riconosciuto dai lupi che incontrano un gregge come un segnale odoroso di altri lupi, si allontanano".