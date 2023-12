Cairo, i locali ex "Ok Ufficio Cancelleria" diventano una sala polivalente

Il comune di Cairo Montenotte acquista i locali ex "Ok Ufficio Cancelleria", situati in corso Martiri della Libertà.

Un investimento mirato da 200mila euro è stato messo a bilancio con un target ben preciso: trasformare queste stanze in una sala polivalente multifunzionale.

Il progetto di riqualificazione prevede di adattare lo spazio a varie esigenze, tra cui l'organizzazione di mostre e conferenze, nonché l'installazione di una cucina destinata alla pro loco.

Si tratta di un'iniziativa articolata che mira a valorizzare ulteriormente il tessuto urbano della città, offrendo nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale.

"L'obiettivo è rivalutare l'area, fornendo un punto di incontro e aggregazione per tutta la cittadinanza", commenta il sindaco Paolo Lambertini.