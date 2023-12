Asl2, affidati i lavori per la Casa di comunità di Finale nell'ex Ruffini, finanziata con il Pnrr

Prosegue l'iter di riorganizzazione della sanità territoriale previsto dal Pnrr che conta sul territorio del savonese investimenti per 28 milioni di euro. Il piano prevede nel territorio dell'Asl2 la realizzazione di verranno realizzate 6 Case di Comunità, una delle quali nella sede del Distretto 5 in via della Pineta a Finale Ligure nell'ex ospedale Ruffini.

Per la casa di Comunità di Finale è stato previsto un finanziamento di 1.027.950 euro e i lavori sono stati aggiudicati alla Verzì Costruzioni che ha presentato un'offerta con un ribasso del 13,56% (per 705.641 euro Iva compresa).

Le altre Case di comunità saranno all'ospedale di Albenga in viale Martiri della Foce, al Santa Corona di Pietra Ligure, al San Giuseppe di Cairo e nella sede del Distretto 6 in via Collodi a Savona, in via alla Costa a Vado Ligure). Si tratta di strutture sanitarie territoriali, dove il cittadino può trovare tutti i servizi sanitari di base, il medico di medicina generale e il pediatria, gli specialisti ambulatoriali e altri professionisti (logopedisti, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione).

Medici e infermieri saranno presenti tutti i giorni della settimana e si potranno fare anche esami diagnostici, prelievi del sangue. Avranno anche funzione di centri di prenotazione e di attività consultoriale.