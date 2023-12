Gestione illecita di rifiuti in Val Bormida, sequestrato un capannone a Millesimo

I militari dei nuclei carabinieri Forestale di Cosseria e Calizzano hanno concluso un'indagine prolungata che ha portato alla perquisizione di un capannone situato a Millesimo, utilizzato per un'attività di gestione di rifiuti irregolare, in assenza delle necessarie autorizzazioni.

L'indagine, frutto di prolungati appostamenti e rilievi tecnici, ha rivelato che nel capannone e nelle aree adiacenti venivano accumulati grandi quantitativi di rifiuti, inclusi materiali pericolosi come quelli metallici e i RAEE (Rifiuti da Apparati Elettronici ed Elettronici), destinati a una successiva selezione non autorizzata, principalmente per il recupero di componenti di valore, come il rame.

Questa operatività, in palese violazione delle normative ambientali e della sicurezza sul lavoro, ha comportato un grave rischio per la salute dei lavoratori e per l'ambiente circostante.

Dagli accertamenti è emerso che l’indagato, utilizzando anche propri mezzi, recuperava in tutta la Val Bormida differenti tipologie di rifiuti, sia da privati che da ditte, da cui accettava il deposito presso il piazzale, ma anche semplicemente autorizzando a scaricare direttamente sul terreno all'interno della recinzione.

In seguito alla perquisizione, i militari hanno proceduto al sequestro dell'area e dei mezzi impiegati nell'attività illecita. Tutti gli elementi raccolti sono stati messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che attualmente sta coordinando ulteriori indagini per individuare e valutare le responsabilità legate a queste pratiche illegali.