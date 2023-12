Scontro auto-moto a Savona: soccorsi mobilitati

Questo pomeriggio, intorno alle 17.15, si è verificato lo scontro tra un’auto e uno scooter a Savona. L’incidente è avvenuto in piazza Leon Pancaldo.

Sul posto sono intervenuti i militi della sezione savonese della Croce d’Oro Albissola Marina, la Croce Bianca di Savona e l'automedica, oltre alla Polstrada per i rilievi del caso.

A riportare la peggio sono state le due persone che viaggiavano a bordo della due ruote: per una di loro si è reso necessario il trasferimento in codice giallo al San Paolo di Savona mentre l'altra ha rifiutato il trasporto in ospedale.