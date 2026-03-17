Laigueglia, in auto con droga, coltello e jammer: denunciati due pregiudicati francesi

I militari del Comando Stazione Carabinieri di Laigueglia hanno portato a termine un’efficace operazione di controllo del territorio, culminata con la denuncia a piede libero di due persone e la segnalazione amministrativa di una terza.

Durante un ordinario posto di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno intimato l’alt a un’autovettura con targa francese, a bordo della quale si trovavano tre individui di 22, 32 e 37 anni, tutti cittadini stranieri residenti in Francia. Vista la loro condotta sospetta, i militari hanno proceduto a perquisizioni personali e veicolari, che hanno dato esito positivo. L’operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare diverse sostanze stupefacenti: circa 15 grammi di hashish e marijuana, suddivisi in più involucri, oltre a circa 2 grammi di cocaina.

I due soggetti denunciati sono stati trovati anche in possesso di un coltello a serramanico e di un dispositivo elettronico “disturbatore di frequenze” (multi-function signal detector), immediatamente posti sotto sequestro.

Accertamenti incrociati effettuati tramite il Centro di Cooperazione e Dogana delle Forze dell’Ordine di Ventimiglia hanno rivelato che i tre soggetti avevano precedenti di polizia in Francia, sebbene non fossero attivamente ricercati.

Due di loro sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per i reati contestati, mentre il terzo occupante del veicolo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e si trova ora custodito a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.