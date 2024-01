“Sindaco in Piazza”: il 2 gennaio appuntamento a Borghetto S. Spirito

A Borghetto Santo Spirito torna l’appuntamento con “Sindaco in Piazza”, dedicato a cittadini e turisti che possono confrontarsi in modo assolutamente informale e amichevole con sindaco, assessori e consiglieri comunali.

“È una bella occasione- dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - oltre che per scambiarsi gli auguri di inizio anno, per ricevere segnalazioni, suggerimenti e anche eventuali critiche o semplicemente sciogliere qualche dubbio e soddisfare qualche curiosità il tutto in un clima informale rispetto a quello tipico delle normali sedi Istituzionali”.