Dove andare in Grecia a basso costo: Guida alle Destinazioni Economiche

Negli ultimi tempi viaggiare in Grecia è diventato il sogno di molte persone. Sì, la Grecia è uno dei paesi europei più famosi in tutto il mondo, noto per i suoi paesaggi affascinanti, le bellissime spiagge, i siti antichi e le migliaia di isole.

Anche se le persone di tutto il mondo amano visitare le bellezze della Grecia per le vacanze, una cosa di cui si preoccupano sono i costi di spesa.

Non preoccuparti, non è necessario essere sempre costosi. Ora chiunque può creare ricordi indimenticabili durante la propria prossima vacanza in Grecia a basso costo. Ci sono molti posti e isole in Grecia che puoi visitare a basso costo senza superare il budget.

Con l'aiuto del viaggiatore Aspasia Kakari e Girando per il Mondo abbiamo elencato alcuni luoghi economici da visitare in Grecia che saranno adatti ad ogni tipo di viaggiatore

Athens

Athens è semplicemente conosciuta come il cuore della Grecia che si trova vicino al distretto di Plaka. Se sei uno storico, allora Athens è il primo posto che dovresti esplorare in Grecia se hai un budget limitato.

Ad Athens puoi visitare il tempio del Partenone dell'Acropoli, gli antichi edifici e il museo, puoi anche vedere la corona e il gioiello utilizzati dalla regina Creusa. Sei libero di esplorare varie strade, cibi famosi (souvlaki e giroscopio) e il fascino dell'isola quando sei ad Athens.

Se hai un budget limitato, prova a visitare Athens la prima domenica del mese da novembre a marzo, dove l'ingresso è gratuito in questo particolare periodo nella maggior parte dei luoghi turistici.

Thessaloniki

Thessaloniki è una delle località turistiche più economiche ed eccellenti della Grecia. È la seconda città più grande della Grecia.

Thessaloniki è conosciuta soprattutto per la sua varietà di cibo e per i ristoranti, i visitatori possono ottenere tutti i tipi di cibo a un costo ragionevole. Quando sei a Thessaloniki devi provare i loro famosi cibi come bougatsa, keftedakia,paidakia, kebab, pancetta, tigania, soutzoukakia.

Inoltre, la città ha chiese bizantine, la Torre Bianca e monumenti; puoi visitare la maggior parte di questi luoghi gratuitamente.

Crete

Crete è l'isola più grande della Grecia e offre panorami mozzafiato e relax per la mente. È la quinta isola più grande del Mar Mediterraneo.

Vai o Preveli Balos, Elafonissi, Gole di Samaria e Cnosso sono alcuni dei posti migliori che devi visitare su queste isole. Il biglietto d'ingresso è minimo in tutti questi posti e tutti possono permetterselo facilmente.

Crete è conosciuta soprattutto per le spiagge, i caffè, gli alloggi, i paesaggi montani, le valli fertili e i ristoranti, Crete è un luogo super economico dove trascorrere le vacanze. L'isola sarà il luogo ideale se stai pianificando una destinazione per un lungo weekend.

Corfù

Se sei una persona che ama le isole con bellissime spiagge, centri storici ed edifici storici. Allora l'isola di Corfù sarà la scelta perfetta per trascorrere una giornata rilassante.

Quando sei a Corfù puoi esplorare chiese, fortezze, templi greci e antiche strade di villaggi romani a un costo molto basso. Inoltre, hai anche la possibilità di sperimentare la vita, le abitudini e le culture locali greche. Le isole contengono luoghi turistici sia lussuosi che non lussuosi, quindi saranno adatte a tutti i tipi di viaggiatori.