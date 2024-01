Cairo, chiude l'alimentari "La Bottega di Ge'": "Le bollette mi hanno letteralmente ammazzato"

Nel cuore di via Colla a Cairo Montenotte, uno storico negozio di alimentari ha annunciato la sua chiusura definitiva. Con un messaggio commovente, "La Bottega di Ge'" ha comunicato la sua triste decisione, gettando un'ombra di malinconia sulla zona e lasciando un vuoto nel cuore di coloro che vi si erano affezionati nel corso degli anni.

La Bottega ha attraversato varie gestioni e diversi nomi nel corso dei decenni. Tuttavia, negli ultimi sette anni sotto la guida di Gennaro Laurenza, ha continuato a essere un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale.

In precedenza, il locale era stato gestito per un lungo periodo da Giusy Grillo, affiancata dal marito Aldo, il quale lavorava come panettiere insieme al fratello presso il forno di via Allende.

"È stato un anno veramente impossibile, mi hanno chiesto di tenere duro e ho fatto del mio meglio - racconta alla nostra redazione Gennaro - Ringrazio di cuore chi mi è rimasto fedele e mi dispiace tantissimo dover comunicare che la serranda non si alzerà più".

"Molti clienti sono deceduti, tanti si sono spostati o trasferiti. Altri stanno male e mandano i nipoti o le bandati a fare la spesa al supermercato. Cairo non è una zona turistica e non esiste un ricambio di persone".

"Ho tribolato veramente tanto nel 2023. I giovani soprattutto, vanno nelle grandi distribuzioni anche per un pacchetto di gomme. I negozi come il mio, oramai sono morti - conclude Gennaro - Per non parlare delle bollette stratosferiche dell’anno scorso che mi hanno letteralmente ammazzato".

La chiusura della Bottega solleva interrogativi sul futuro dei negozi tradizionali e pone l'accento sulle sfide che devono affrontare nel panorama attuale.