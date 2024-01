Savona, chiude la storica edicola Bentivoglio di Corso Vittorio Veneto: "Sfido chiunque a lavorare alla domenica per 20 euro lordi"

"Si informa la spettabile clientela che l'attività di quest'edicola cesserà definitivamente sabato 30 dicembre 2023. Per qualcuno potrebbe essere un fulmine a ciel sereno ma per noi il temporale dura ormai da troppo tempo".

"Ci dispiace moltissimo per tutta l'affezionata clientela che ci ha supportato nel corso degli anni" spiega Bentivoglio che ha dovuto far fronte con la crisi dell'editoria e economica ed un mondo dell'informazione che sta cambiando, con l'online che sta prendendo da tempo il sopravvento.

"Ancora 20 giorni per battere il record negativo d'incasso. Sfido chiunque a lavorare alla domenica per 20 euro lordi" il grido d'allarme che era stato lanciato lo scorso dicembre.

Per 53 anni è stato un punto di riferimento per il quartiere, fin da quel 1970 nel quale prese il posto della storica trattoria Canelli, con la nonna di Bentivoglio che affittava i locali sia per la rivendita dei giornali che per una polleria.