Savona, i Custodi del bello al lavoro per la manutenzione delle scuole di Legino

Quello di oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro nelle scuole di Legino che aveva bisogno di interventi di piccola manutenzione. I Custodi del bello hanno approfittando della chiusura scolastica delle vacanze di natale per mettersi al lavoro e rimettere a nuovo il corridoio.

L'istituto comprensivo di Legino ha messo a disposizione il materiale di consumo e i Custodi del bello gli attrezzi, le competenze per rimettere a nuovo i muri del corridoio della scuola.

"Approfittiamo della chiusura per le vacanze natalizie – hanno scritto i Custodi del bello in un post sulla loro pagina Facebook - per intervenire ancora nelle scuole, questa volta siamo a Legino e come sempre quando ci capita di lavorare per i nostri ragazzi lo faremo al massimo dell'impegno".

Da un primo bilancio fatto a giugno erano 13 gli interventi fatti in città dai Custodi del bello.