Al via i festeggiamenti per 920 anni della Bandiera di Albenga

Domenica 7 gennaio, nella ricorrenza nazionale del Tricolore, sarà presentato all’Auditorium San Carlo di Albenga il logo vincitore del concorso indetto dal Comune e con il quale saranno patrocinati tutti gli eventi che, durante il 2024, celebreranno la storia e i colori della Città delle Torri.

La bandiera della Città di Albenga, riporta una croce rossa su fondo oro, fu confermata nella storia repubblicana con decreto del Presidente della Repubblica il 24 febbraio 1979. Ma vanta origini risalenti già al 1104, quando il 24 settembre “…Baldovino, re di Giudea e difensore del Santo Sepolcro, dona alla chiesa di San Lorenzo di Genova una piazza in Gerusalemme e in Giaffa, la terza parte di Assur, di Cesarea, di Acri e del territorio circostante, compreso un terzo dei redditi portuali di Acri, oltre a 300 bisanti annui e promette di comprendere nella donazione le città e le terre che acquisterà con aiuto genovese, concedendo infine vari privilegi e immunità fiscali, estensibili anche agli abitanti di Savona, Noli e Albenga e alla casata di Gandolfo Pisano.” Per questo nel 2024 ricorre il 920° anniversario di quelle pagine di storia e Colori, che legano tutti gli albenganesi sotto un'unica bandiera, quella della città di Albenga.



Il 7 gennaio 2024 alle ore 17 all’Auditorium San Carlo verrà presentato il marchio celebrativo e le prime iniziative che apriranno di fatto un calendario che andrà arricchendosi di tutti quegli appuntamenti, eventi ed iniziative che saranno proposti da associazioni del territorio al comitato organizzatore presieduto dal Professor Mario Moscardini. L’evento sarà anche l’occasione per inquadrare storicamente le origini degli albenganesi e della loro bandiera, grazie ad un approfondimento a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

“La bandiera è il principale simbolo di una comunità e ne rappresenta la storia – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Conoscere le proprie origini è indispensabile per affrontare il proprio futuro”.

L’8 gennaio alle 10.30 in piazza San Michele, si svolgerà la vera e propria cerimonia di apertura dell’anno celebrativo, con il cambio del bandierone sulla Torre Malasemenza, grazie all’aiuto prezioso del distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga. Un evento che si arricchirà ulteriormente della partecipazione dei Lions Club Albenga Host con il quale il sindaco consegnerà la Bandiera e lo Statuto comunale della Città di Albenga ai plessi scolastici cittadini e nelle giornate successive, in delegazione congiunta, anche ai plessi frazionali.

Conclude il Sindaco: “Il coinvolgimento delle scuole in questa iniziativa serve proprio a sensibilizzare i più giovani e a sviluppare uno spirito di appartenenza che è importante per dare il proprio contributo alla città”.