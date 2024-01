Spiderman savonese in tv: un busto di Batman all'asta per aiutare i bimbi in ospedale

"Spiderman" Mattia Villardita di Savona ha partecipato a "Cash or Trash – Chi offre di più" condotto da Paolo Conticini sul Nove, mercoledì 3 gennaio.

Ha messo in vendita un suo busto di Batman da collezione, acquistato tanto tempo fa per 400 euro, per poter così comprare medaglie e giocattoli per i bambini ospedalizzati. L’esperto d'arte moderna, antiquariato e design Alessandro Rosa lo ha valutato 350 euro.

Quando i mercanti hanno saputo la finalità della vendita, tuttavia, hanno offerto molto più del suo valore e glielo hanno anche lasciato. I 5 mercanti hanno donato 1550 euro, cui Conticini ha aggiunto 100 euro, arrivando a 1650 euro.

“Sono felicissimo, senza parole davvero – ha commentato Spiderman - Non mi aspettavo una reazione del genere. Farò un tour negli ospedali pediatrici d’Italia da nord a sud. Mi aspettano in tanti e con questa cifra potrò accontentare molti bambini”.