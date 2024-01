Noli, aspettando la Befana con la Proloco: evento per grandi e piccini

Un pomeriggio divertente in occasione dell’Epifania domani, 6 gennaio, per grandi e piccini a Noli, in piazza Chiappella.

A partire dalle 14.30, la Proloco Noli ha organizzato l’evento con l’intrattenimento di Capriole sulle Nuvole e un ospite a sorpresa per i bimbi presenti, aspettando tutti insieme l'arrivo della Befana. Inoltre, animazione, trucca bimbi, musica e merenda per tutti.

In caso di maltempo, l'evento sarà svolto ugualmente sotto la loggia della Repubblica nei pressi del Comune di Noli con le stesse modalità.