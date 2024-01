Stella, Epifania con il concerto del Coro Polifonico di Valleggia

Epifania con la grande musica a Stella San Martino. Sabato 6 gennaio alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Martino, concerto di musica natalizia con il Coro Polifonico di Valleggia: da melodie della tradizione a brani di grandi autori, fra diversi secoli, ma anche fra differenti lingue e Paesi del mondo.

L'evento è organizzato dal Comune di Stella assieme al Circolo ANSPI SOC SS Giuseppe e Martino e alla locale parrocchia.

Il Polifonico di Valleggia è un’autentica istituzione della vocalità ligure. Fondato nel 1953 da don Angelo Genta e don Lorenzo Tassinari, è stato diretto da Attilio Acquarone fino al 1956. Quindi per 50 anni dal maestro Giuseppe Rebella e, in tempi più recenti, dal maestro Marco Siri e poi da Filippo e Martino Nicora. Oggi è guidato da un maestro di caratura internazionale, il finalese Maurizio Fiaschi. Oltre al servizio liturgico è da sempre impegnato in un’intensa attività concertistica, partecipando a rassegne, concorsi e tournée in tutta Italia e in Europa. Ultimissima trasferta lo scorso novembre il fortunato concerto a Cesena, in onore di Papa Pio VII, Pontefice originario della città romagnola che fu a lungo a Savona prigioniero di Napoleone.