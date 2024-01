Finale, dopo le asfaltature ecco la sistemazione della segnaletica orizzontale

Messe definitivamente nel cassetto le festività natalizie e gli eventi ad esse collegati, a Finale Ligure tornano d'attualità i cantieri. In questo caso, quelli riguardanti la segnaletica stradale e, in particolare, quelli dovuti alle asfaltature e alle lavorazioni che hanno visto un cambio parziale della viabilità.

Tempo permettendo, vista l'impossibilità di operare in alcune situazioni sull'asfalto fortemente bagnato, verrà definitivamente disegnata la segnaletica verticale nelle vie oggetto di bitumature come via Concezione e via San Pietro sul lungomare, piazza Vittorio Veneto nei pressi della stazione, viale Piaggio sull'Aurelia, via Santuario a Finalpia e via XXV Aprile.

In quest'ultimo caso verrà ripristinata completamente anche la segnaletica verticale dopo il ritorno a senso unico post parentesi doppio senso nel periodo dei lavori su via Brunenghi e settimane successive.

Si partirà dalle due strade sul lungomare dove la segnaletica orizzontale relativa ai parcheggi era stata in parte già tracciata alla riapertura della viabilità, come invece non era successo nelle altre aree in attesa del necessario assestamento del nuovo manto, e con la posa della cartellonistica.

"In questo caso i disagi saranno limitati - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - così come cercheremo di limitarli anche nelle altre aree interessate che non saranno interessate da cambi di viabilità se non qualche locale divieto di sosta per permettere agli operai di operare".