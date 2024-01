Meteo, freddo e un po' di neve

Correnti orientali da oggi faranno calare le temperature fino al picco di freddo che avverrà tra mercoledì e giovedì. Nevicate deboli in montagna per stau oggi, grazie ad una piccola e debole perturbazione domani.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 8 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque, con possibili schiarite tra stasera e stanotte su alessandrino. Deboli nevicate su Alpi e valle d'Aosta, inizialmente oltre i 1000 m per poi calare ai fondovalle in serata. Deboli piogge su pedemontane occidentali.

Temperature massime in calo con valori compresi tra 4/5°C delle pianure cuneesi ai 9/10°C del novarese. Fino 11/12°C sulle coste liguri.

Venti assenti o deboli variabili su pianure e Alpi, con tendenza a provenire dai settori orientali in serata. Da moderati a localmente forti settentrionali su savonese e genovese.

Martedì 9 gennaio

Cielo ancora molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno, con nevicate deboli sulle Alpi e valle d'Aosta principalmente tra il pomeriggio e la prima parte della notte seguente, fino ai fondovalle. Precipitazioni anche sulle pedemontane e le pianure adiacenti, che sul cuneese e/o in caso di aumento di intensità potrebbero assumere carattere nevoso.

Temperature minime domani mattina comprese tra 0 e 4°C su pianure, su coste fino 3/ 6°C. Massime in calo su pianure con valori non oltre 4/5°C, fino 8/9°C sulle coste. Temperature in ulteriore calo dalla sera per arrivo di aria più fredda da est.

Venti deboli o lolcalmente moderati settentrionali su pianure, ancora da moderati a forti settentrionali su Liguria centro-occidentale.

Mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio

Cielo ancora nuvoloso soprattutto mercoledì ma senza precipitazioni significative, con ampie schiarite e miglioramento a partire da giovedì mattina da nord. Temperature rigide con valori massimi non oltre i 3/4°C su pianure mercoledì, per poi risalire a 6/7°C giovedì. Minime mercoledì mattina sotto lo 0 e fino -2/-3°C con estese gelate, giovedì mattina situazione simile ma con tendenza a leggero rialzo.

Da venerdì 12 gennaio

Si prospetta un weekend di bel tempo, ma con temperature in pianura ancora piuttosto fredde al mattino insieme a brinate e gelate causa cielo sereno, mentre in montagna risaliranno repentinamente venerdì. Possibili nebbie a partire da domenica.

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/651-Stagionali_Gennaio_2024.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.