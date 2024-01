Savona, limitazioni alla sosta in via Canepa per l'allestimento dei cantieri di piazza Maestri dell'Artigianato

Scattano le operazioni di allestimento dei cantieri per la riqualificazione dei giardini di piazza Maestri dell'Artigianato con limitazioni al transito dei pedoni e delle soste nella tratta perimetrale di via Canepa per l'intera durata dei lavori.

Per l'allestimento del cantiere, previsto tra l'8 gennaio e il 6 febbraio in Via Fratelli Canepa, settore lato levante in adiacenza alla Piazza Maestri dell'Artigianato e per una porzione pari a circa otto stalli di sosta è previsto il divieto di sosta.

I lavori sono stati affidati alla ditta Giustiniana di Gavi (Alessandria) che ha vinto il bando di gara con un ribasso del 3,33 % sui lavori stimati per 36.558 euro. L'intervento prevede la sostituzione della fontana con un'aiuola (il Comune ha ritenuto antieconomico rimettere in funzione l'impianto della vasca) la sostituzione del manto erboso e la realizzazione di un sistema di irrigazione, la piantumazione di nuovi arbusti e piante e il rifacimento del fondo dei vialetti e il restyling dei giochi dei bambini.