Alla Liguria il record nazionale di incidenti stradali, nel savonese sono 498,2 ogni 100mila abitanti

Le pagine di cronaca locale quasi quotidianamente vengono riempite da incidenti stradali più o meno gravi. Sono fortunatamente in diminuzione le vittime della strada, ma sembra non calare la statistica che vede le strade del Ponente teatro di sinistri di varia natura.

Il report pubblicato a inizio anno da AutoScout24 ne è dimostrazione. Stando ai dati raccolti dal noto portale web, la Liguria è al 10° posto in Italia come numero complessivo di incidenti, ma al primo su scala nazionale in relazione alla popolazione residente.

In Liguria, secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati Istat, nel 2022 ci sono stati 7.863 incidenti stradali (+9,7% sul 2021), con una media di 521,5 incidenti ogni 100mila residenti. Genova con 593,9 incidenti ogni 100 mila residenti è al primo posto, seguita da Savona con 498,2, poi Imperia con 434,9 e, infine, La Spezia con 359,7.

Su scala nazionale (ma il dato è facilmente riportabile anche sul nostro territorio) la causa principale di incidenti è la distrazione alla guida (64%), seguita dalla mancata osservanza della segnaletica o delle norme di circolazione (18%).

Sempre secondo i dati raccolti da AutoScout24 la maggiore preoccupazione per i guidatori sono gli altri automobilisti (73%), seguiti dai pedoni (38%). Anche la presenza di buche dà grande preoccupazione ed è indicata come fonte di preoccupazione da circa la metà del campione analizzato. Per chi usa abitualmente la bicicletta, invece, la paura si concentra sui mezzi pesanti (38%). Per contro, solamente il 3% degli intervistati pensa che sia pericoloso superare i limiti di velocità.