Calcio, Albenga. Volantini in città contro la società. SportStore: "Rapporti con il club diretti e non in pubblica piazza"

Una serie di volantini è stata affissa in mattinata ad Albenga, sulle presunte esposizioni del club ingauno nei confronti dei propri creditori.

Dalla società bianconera permane il silenzio stampa indetto dopo la partita di domenica contro il Borgosesia. D'altra parte è intervenuto Andrea Tomatis, socio di Sportstore, centro vendita di articoli sportivi nel cuore di Albenga.

"Non era nostra intenzione che determinate questioni fossero rese pubbliche. I rapporti con l'Albenga sono e saranno gestiti direttamente con il club e non in pubblica piazza. L'unica cosa che posso dire è che i rapporti di vendita e acquisto, tra il negozio e la società, sono diretti, senza altre intermediazioni".