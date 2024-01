Savona, il Comune fa il punto sui 27 progetti finanziati con il Pnrr per 33 milioni di euro

Sono 27 i progetti finanziati al Comune per 46 milioni di euro complessivi di cui 33 con il Pnrr. Nella Commissione consiliare di oggi l'assessore all'Urbanistica Ilaria Becco, con quelli competenti per i vari settori, ha fatto il punto sui progetti finanzianti con il Piano di ripresa e resilienza e lo stato dei lavori.

“Abbiamo concluso la fase di progettazione – ha detto l'assessore all'Urbanistica Ilaria Becco – ed è stata avviata la fase esecutiva. Alcuni progetti sono stati interamente finanziati su bandi Pnrr ma sono progetto successivamente confluiti in questo finanziamento”.

Per la digitalizzazione (importo complessivo di 1 milione 70 mila euro circa) sono stati finanziati sette progetti di cui 2 completati e per l'efficientamento energetico e tutela del territorio sono stati finanziati 2 milioni 998 mila euro per l'efficientamento energetico del Chiabrera, delle scuole Guidobono e De Amicis, terminati e per il ripristino di due frane di via alla Strà e via San Nazario per cui sono stati assegnati i lavori recentemente.

La missione 4 riguarda l'edilizia scolastica, per 1 milione 149 mila euro di cui 907.000 di Pnrr e prevede : messa in sicurezza dell'asilo Bollicine di via Brilla (concluso) e la realizzazione della mensa alle scuole del Santuario in fase di realizzazione.

La missione 5 è dedicata agli interventi sul sociale e di rigenerazione urbana . Gli investimenti sul sociale sono per 5 milioni 244 mila euro, per sei progetti. Gli interventi di rigenerazione urbana sono per 35 milioni, di cui 22,5 di Pnrr. Avviati il progetto di riqualificazione di Palazzo Della Rovere, dell'ex piscina di via Trento e Trieste,il secondo loto della Zanelli, la riqualificazione del San Giacomo e il magazzino di via Grassi.