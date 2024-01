Savona, interpellanza di Scaramuzza (Lega) sul campo nomadi: "quando tornerà ad essere parcheggio?"

L'opposizione torna all'attacco sull'area del Campo nomadi della Fontanassa con un'interpellanza del capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza. Il regolamento comunale approvato dalla precedente amministrazione aveva stabilito la scadenza specifica e "nel testo, tuttora in vigore – scrive Scaramuzza - era previsto che per gravi motivi di sicurezza il parcheggio venisse liberato il 31 dicembre del 2022" con trasferimento delle famiglie Sinti.

"Visto inoltre che la giustificazione data alla proroga è inconsistente e inconcludente, non sapendo di fatto cosa accadrà dopo il 30 giugno- prosegue Scaramuzza - e, ancor peggio, dimostra che l’amministrazione Russo non è in grado di portare avanti un iter tecnico-amministrativo già avviato chiediamo a sindaco e Giunta chi pagherà la bolletta dell’acqua di Ata, se è stata individuata una nuova sistemazione per le famiglie, quali sono le tempistiche e quando, secondo il signor Sindaco, Savona potrà riavere il parcheggio del campo di atletica leggera".