Carcare, la maggioranza gonfia il petto: "Bilancio previsionale ok al 31 dicembre e 2023 chiuso con saldo positivo"

"Questa è la fotografia di un lavoro svolto come buoni amministratori, del quale bisogna esserne orgogliosi - continuano - Stiamo governando un Comune che intendiamo risollevare (anche se la minoranza continuerà a screditare l’attività di questa amministrazione) che in pratica porta buoni risultati in attesa del consuntivo di fine marzo e che ha fatto sacrifici e ha chiesto sacrifici a chi lo abita e a chi lo sta governando sapendo di dover fare bene con meno risorse economiche".

"Siamo orgogliosi - aggiungono dalla squadra di governo cittadino - perché consapevoli che una corretta politica di bilancio è la premessa del buon governo, libera risorse per migliori servizi e benefici in termini di qualità della vita per le persone che vivono e abitano la nostra comunità".