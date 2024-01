Albenga, cioccolatini per la ricerca contro i tumori: al Festival des Glaces raccolti oltre 1.100 euro

Promessa mantenuta da Mirco Mastromarino e Lura Bonelli del Festival des Glaces di Albenga: hanno devoluto ad Airc il ricavato delle vendite di cioccolatini e tavolette di cioccolato delle giornate del 6 e 7 gennaio scorso, che ammonta a 1.122 euro.

“Vogliamo ringraziare personalmente tutte le persone che hanno partecipato alla nostra iniziativa solidale per la raccolta fondi e la donazione ad Airc ‘fondazione e ricerca contro la lotta per il cancro’ – commentano i due titolari dell’attività artigianale di viale Italia -. Lo vogliamo dedicare a tutte le persone che stanno combattendo questa bruttissima malattia, convinti che il nostro piccolo contributo possa aiutare la ricerca per poter cambiare e sconfiggere questo terribile male. Avevamo annunciato che tutto il ricavato dei due giorni di raccolta fosse destinato alla ricerca e così è stato fatto, con il bonifico effettuato martedì 9 gennaio”.

“Da quando è scomparsa una persona a me molto cara a causa di un tumore, con Laura ci impegniamo per dare un contributo ad Airc – spiega Mastromarino -. È una cosa molto importante per me, perché so quanto bisogno di supporto c’è”.

La vendita benefica a offerta libera di cioccolatini e tavolette di cioccolato, appositamente preparati da Laura e Mirco nel laboratorio artigianale della gelateria, è un’iniziativa giunta alla terza edizione. Il primo anno sono stati raccolti circa 500 euro, il secondo e il terzo anno oltre 1.100 euro.