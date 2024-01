Ad Albenga il ricordo di Fabrizio De Andrè a 25 anni dalla scomparsa (FOTO)

Oggi in Piazza De Andrè ad Albenga alcune persone si sono riunite spontaneamente per un momento di commemorazione in occasione dell'anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè, avvenuta lunedì 11 febbraio del 1999.

Sono arrivati da Milano, da Torino, Alba, Sanremo, ma anche dalle città limitrofe come Andora, per commemorare il grande Faber e per farlo quale modo migliore se non cantando le sue canzoni? Così grazie a Simone Borasi, Pippo La Torre e Bruno Boasso in Piazza de Andrè e sulla spiaggia della Lega Navale, che ha collaborato all’iniziativa, hanno risuonato le canzoni più note di Fabrizio.

L’iniziativa, partita dai Fieui di Caruggi, ha avuto lo scopo di ricordare Faber grande artista a cui Albenga è particolarmente legata.

“Albenga è come Fabrizio, con la testa puntata al mare e le gambe ben piantate nella terra essendo città a vocazione agricola e sempre più anche turistica e legata allo splendido mare che abbiamo - afferma Gino Rapa dei Fieui di Caruggi - Abbiamo deciso di riunirci in forma ristretta, ma sono molto felice che in tanti abbiano deciso di unirsi a noi in questo momento di commemorazione”.

Dopo il momento commemorativo con le canzoni di Fabrizio, dalla darsena antistante piazza De Andrè, con la collaborazione della Lega Navale Italiana, è partito un gozzo con a bordo il sindaco Riccardo Tomatis e i Fieui di Caruggi da cui sono stati lanciati in acqua “mille papaveri rossi”.

“Ovviamente la nostra è una citazione di una delle canzoni di Fabrizio, abbiamo lanciato alcuni fiori rossi, ma credo che sia stato un gesto di grande impatto che a Fabrizio sarebbe piaciuto” ha concluso Gino Rapa.