Savona, ai giardini di via Verdi un cartello rivolto ai maleducati che non raccolgono i bisogni dei cani

A Savona i cani hanno quasi toccato cifra diecimila e la convivenza tra i cittadini e i padroni maleducati non è facile. Succede in varie parti e quartieri della città della città che alcuni proprietari non raccolgano i bisogni dei loro animali, gettando discredito e anche su quei proprietari civili educati che lo fanno.

Esasperato un savonese ha cosi deciso di “aiutare” i maleducati a capire l'importanza di avere una città pulita e il contributo che ogni cittadino può dare. Il cartello è stato ripreso da un iscritto della pagina Facebook "Savona E'" aprendo un intenso dibattito e molti commenti tra chi chiede maggiori controlli e multe salate, chi risiede in altri quartieri e denuncia lo stesso problema e chi propone di mettere il cartello in tutta la città.

“Non fare lo struzzo, raccoglila. Il segreto per farsi benvolere è essere ducati e civili” dice il cartello che riporta poi un marchio “welcome dog”. Il problema del cittadino che ha affisso il cartello è anche ben noto all'amministrazione che starebbe cercando delle soluzioni per spingere i i padroni maleducati dei cani maleducati ad avere un maggiore senso civico e rispetto per la città.