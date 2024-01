"La parità non è un tema delle donne, ma un tema di tutti". Le Consigliere incontrano i dipendenti della Provincia

La Consigliera di Parità effettiva Raffaella Rognoni e la Consigliera di Parità supplente Sara Provenzano, nel loro primo incontro di presentazione con i dipendenti di Palazzo Nervi, hanno sottolineato come il loro impegno, che si focalizzerà principalmente sulla parità di genere in ambito lavorativo, prevederà una serie di azioni di sensibilizzazione, anche sul territorio, a beneficio di lavoratori e lavoratrici dell’intera provincia.

Si è tenuto ieri, nella sede della Provincia di Savona, il primo incontro tra le Consigliere di Parità di Savona e i dipendenti dell’ente, finalizzato a una prima conoscenza diretta e a un approfondimento sulle tematiche attribuite al loro incarico.

Nell’augurare un buon avvio di lavoro e assicurando loro tutto il supporto organizzativo necessario da parte dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente Olivieri ha colto l’occasione per esprimere il suo sincero apprezzamento all’opportunità offerta dal loro istituto, auspicando che il loro operato di promozione e vigilanza dell'applicazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel contesto lavorativo, possa presto affermarsi come contributo prezioso e qualificante del mercato del lavoro savonese.

Obiettivo delle Consigliere di Parità sarà infatti stimolare una riflessione condivisa, lavorare sulla promozione e prevenzione, avvicinare la comunità dei lavoratori ad una cultura “nuova” e ad una conoscenza diretta e concreta di ciò che il termine “parità” possa rappresentare nel loro quotidiano, nelle relazioni interpersonali, nella programmazione ed attuazione dei processi lavorativi che li coinvolgono.

L’approccio bottom-up delle azioni che intraprenderanno, dentro e fuori Palazzo Nervi, sarà principalmente improntato all’ascolto e permetterà loro di fornire assistenza a quanti si sentano discriminati, favorendo contesti di confronto equi e rispettosi dei diritti di tutti.

“Ringrazio non solo istituzionalmente - afferma il Presidente Olivieri - ma anche con vivo piacere personale, le Nostre Consigliere, per il loro ruolo cruciale nella tutela dei lavoratori mediante tentativi di conciliazione in situazioni di discriminazione. Il loro compito di promuovere azioni positive, sostenere progetti e individuare risorse per favorire le pari opportunità rappresenta un valore prezioso per l’Ente. La sfida sarà quella di promuovere iniziative informative e programmi per contrastare la discriminazione, ridurre la disparità di genere e mettere in evidenza le abilità e competenze delle donne, ma non solo”.