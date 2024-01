Tetto a fuoco a Pontinvrea, intervento dei vigili del fuoco di Savona, Cairo e Varazze

E' stato lanciato l'allarme prima delle 20.00 per un incendio divampato su un tetto a Pontinvrea.

Il rogo si sarebbe verificato in via Vernetta in località Giovo ed immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco.

Le squadre di Cairo, Varazze, il distaccamento di Sassello e l'autobotte in arrivo da Savona sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Sul posto è intervenuta anche l'automedica del 118 e la Croce Bianca di Giusvalla. Non si sarebbero registrati feriti o intossicati. Sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

AGGIORNAMENTI IN CORSO