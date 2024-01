Shopping dei Sogni: il primo premio alla signora Elena Eschini di Voghera

Si è conclusa ieri pomeriggio, con l'estrazione dei tre fortunati vincitori davanti al Palazzo Comunale di Alassio – validata dal notaio Elpidio Valentino - la dodicesima edizione del concorso “Lo Shopping dei Sogni”, organizzato dal Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping” in collaborazione con il Comune di Alassio.

Il primo premio, un buono da 5.000,00 euro in shopping da utilizzare nei negozi alassini va alla signora Elena Eschini, residente a Voghera, che ha partecipato con lo scontrino derivante dal suo acquisto effettuato presso Spinnaker Boutique.

Il secondo premio, un buono da 2.000 euro, va alla signora Enzina Pintaudi residente ad Auvernier, in Svizzera. In questo caso la cartolina estratta conteneva lo scontrino dell'acquisto effettuato presso Sanchez Abbigliamento .

La terza fortunata, che si è aggiudicata un buono da 1.000 euro, è la signora Elena Corona residente a Vermezzo con Zelo (Mi), la quale ha effettuato due acquisti, presso Bar Pasticceria Oliva 2 e Rudy Café.

“Congratulazioni vivissime alle tre signore vincitrici – dichiara l'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – e un grazie sentito al Consorzio 'Alassio Un Mare di Shopping' per questa iniziativa che, con la collaborazione del nostro Comune, è diventata di anno in anno uno dei simboli di Alassio Christmas Town e un importante supporto al commercio locale, incentivando i cittadini e i turisti ad effettuare i propri acquisti natalizi e non solo ad Alassio. Grazie inoltre al notaio Elpidio Velentino e a tutti coloro che hanno contribuito all'iniziativa”.