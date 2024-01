Rigassificatore, Quiliano non convinto dalle modifiche di Snam: "Procedano alla riprogettazione, le previsioni arrecano ulteriormente un danno alla comunità e alla viabilità"

"L'amministrazione richiede a Snam Frsu di modificare la proposta progettuale accogliendo le richieste precedentemente formulate anche in considerazione delle precedenti osservazioni e dell’atto di dissenso all’intervento".

Così il Comune di Quiliano ha risposto all'avviso pubblico e alle modifiche del progetto del posizionamento del rigassificatore presentate da Snam nel dicembre del 2023.

Per quanto riguarda il territorio quilianese una sarebbe la modifica sul tracciato riguardanti due terreni in prossimità del torrente Quazzola in corrispondenza del micro tunnel Throwers in località San Carlo nel Comune di Quiliano per evitare l’interferenza della condotta con due vigneti.

Il comune di Quiliano invia le proprie osservazioni dopo le modifiche progettuali inviate a fine dicembre da Snam sul posizionamento del rigassificatore a circa 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km da Savona oltre alla rete delle conduttore previste sul territorio quilianese, ad Altare, Carcare e Cairo Montenotte.

Quiliano risulta infatti interessata da una sola modifica di ottimizzazione al tracciato della condotta già presente in prossimità del torrente Quazzola in corrispondenza del micro tunnel Throwers in località San Carlo.

"Dal punto di vista dei vincoli territoriali e per gli aspetti ambientali, l’ottimizzazione non comporterebbe variazioni rilevanti rispetto alla soluzione presentata in istanza, né da un punto di vista vincolistico, né per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali" avevano specificato da Snam, la quale ha previsto che il punto di uscita del microtunnel è stato arretrato con una conseguente deviazione del tracciato a valle dell’uscita verso ovest. È stata prevista la trivellazione in Via Tecci e la successiva percorrenza dell’alveo del Torrente Quazzola fino al raccordo con il tracciato base. Il tratto di percorrenza del torrente, già prevista con il vecchio tracciato, viene quindi allungato di circa 60 metri e le aree di lavoro con il relativo accesso sono previste in un appezzamento di terreno poco più a monte. Con le piante che sarebbero temporaneamente espiantate, conservate in appositi cestelli e ripiantate a fine lavori.

"A seguito della lettura degli elaborati progettuali e dall’elenco dei terreni contenuti nell’avviso pubblico integrativo si è proceduto all’analisi degli stessi riscontrando che a seguito della sovrapposizione e dell’inserimento dei terreni sul GIS del Comune di Quiliano è risultato che le nuove particelle interessate dalle nuove fasce di servitù risultano di proprietà del Comune di Quiliano i nuovi mappali inseriti nelle aree oggetto di imposizione di servitù ed occupazione temporanea; la ridotta modifica di ottimizzazione apportata al tracciato non coincide con le richieste formulate dal Comune di Quiliano e contenute nei provvedimenti ed atti precedentemente richiamati - evidenziano dal Comune - Dalla visione degli atti risulta evidente la contraddizione tra le operazioni da compiersi sull’area e le motivazioni che si ritengono alla base delle scelte progettuali".

La nuova modifica progettuale infatti aggraverebbe ulteriormente l’apposizione di vincoli su aree soggette a servitù di proprietà comunale come già evidenziato nelle precedenti osservazioni dove risultava "che gran parte dei terreni di proprietà comunale lungo il percorso della conduttura saranno oggetto di servitù o di occupazione temporanea: in particolare, le aree sportive di Quiliano, località Orso sono interessate dalle limitazioni poste dalla presenza dall’impianto e ricadono tra le aree interessate quelle presenti lungo il Torrente Quiliano ed il Torrente Quazzola e la relativa viabilità".

Il comune quindi richiede "chiarimenti in merito al mancato accoglimento delle richieste formulate dal Comune di Quiliano in sede di osservazioni in data 18/09/2023 anche in considerazione del parere espresso dal Consiglio Comunale in data 17/10/2023. La nuova previsione non coincide con le richieste formulate dal Comune di Quiliano anzi le previsioni arrecano ulteriormente un danno alla comunità di Quiliano, al sistema di viabilità comunale ed al valore patrimoniale dell’Ente".

Attenzione infatti quindi all'espoprio delle aree pubbliche di via XXV Aprile che sarebbe previsto nel progetto e anche alle interferenze del tracciato con la nuova viabilità di emergenza dell'impianto Sarpom.

"Il progetto del tracciato interseca la viabilità pubblica Via Rive come “Strada vicinale Rive”, e classificata agli atti del Comune quale strada vicinale di pubblico transito. All’interno del corpo stradale è presente la tombinatura del Rio Valletta, che si sviluppa per l’intera lunghezza del tratto di strada pianeggiante. Tale tratto di viabilità è oggetto di un progetto di adeguamento nell’ambito degli interventi di miglioramento e completamento della viabilità di accesso alla località “Casette” per adeguamento al piano di sicurezza esterno della Soc. Sarpom s.r.l - continuano dall'amministrazione comunale quilianese - In particolare il progetto prevede sia l’adeguamento del tratto di viabilità in argomento, che il necessario adeguamento della tombinatura presente, prevedendo la rinaturalizzazione a cielo aperto dell’alveo. Si evidenzia che tale intervento riveste importanza dal punto di vista della sicurezza e dell’incolumità pubblica sia per quel che riguarda gli aspetti legati al piano di emergenza della Società Sarpom, che per gli aspetti di mitigazione del rischio idrogeologico".