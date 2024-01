Savona, conclusi gli Open day al comprensivo Don Andrea Gallo istituto all'insegna dell'inclusione e dell'accoglienza

Si sono chiusi da poco gli Open day, sia online che in presenza, per l'Istituto comprensivo Don Andrea Gallo che conta 952calunni e sette plessi scolastici: le scuole dell'infanzia Rodari e Sguerso, le primarie Mazzini, Santuario, La Rusca e Noberasco e le medie di Lavagnola e Villapiana.

"Abbiamo molta utenza straniera – spiega la dirigente Sonia D'Auria – e lavoriamo molto sull'inclusione dalla scuola dell'infanzia alla media, con progetti per sviluppare le potenzialità dei bambini ed educare all'inclusività e all'accoglienza”.

Numerosi i progetti varati dall'istituto. “Con l'Asl siamo scuola capofila del progetto di educazione all'emergenza sanitaria 'E io avrò cura di te' – prosegue D'Auria - stato avviato quest'anno e che coinvolge ragazzi che vanno dalla scuola dell'infanzia alle primarie di primo grado".

L'istituto comprensivo ha inoltre in corso altri progetti contro il bullismo e cyberbullismo, contro la violenza sulle donne, per un usco corretto dei social (che l'istituto prevede di estendere alle famiglie), di educazione alla salute, di robotica e storytelling, e progetti in materia ambientale con orti scolastici ma anche con una stazione meteo installata.