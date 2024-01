Albenga, lo scrittore-cantante Simone Carabba cerca comparse per il videoclip trailer del suo nuovo romanzo

“Tutti colpevoli tranne i bambini”: un nuovo romanzo “polisensoriale” per lo scrittore, cantante, pianista e insegnante di musica albenganese Simone Carabba che sabato 20 gennaio girerà il videoclip di presentazione del libro con la canzone da lui scritta per l’occasione.

Dalle 10.30 alle 14 circa nel sito archeologico di San Calocero ad Albenga, tutti coloro che vorranno partecipare come comparse, qualsiasi età e genere, compresi bambini nella fascia di età 6-9 anni, possono farlo presentandosi direttamente o registrandosi QUI. Collaborano alla realizzazione del videoclip lo Yepp Albenga e l’associazione culturale Governo Ombra.

Simone Carabba, che ha già pubblicato diversi romanzi gialli, presenterà il suo nuovo romanzo “Tutti colpevoli tranne i bambini”, edito dalla casa editrice genovese Erga, per fine marzo, mentre il videoclip trailer con la canzone uscirà circa un mese prima.

Il libro sarà “polisensoriale”, grazie a diversi Qr Code che, una volta scansionati, rimanderanno a contenuti multimediali, dalla musica ai filmati.

“Ho pensato quindi di scrivere una canzone – ha spiegato l’artista in un video pubblicato su Facebook -. Invece di fare un classico book trailer, farò un videoclip trailer con una canzone che avrà lo stesso titolo del romanzo, che uscirà un mese prima del romanzo”.

“Il libro nasce da una ricerca alla quale ho dedicato più di tre anni, con grandissimo impegno. Una storia molto originale”, conclude lo scrittore-musicista, noto anche per essere il cantante della band Buio Pesto. Quindi, imperdibile l’opportunità di far parte di questo progetto, partecipando come comparse nel videoclip che si girerà domani, sabato 20 gennaio, nel sito archeologico di San Calocero dalle 10.30 alle 14 circa.