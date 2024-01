Ex stabilimento Gavarry di Albisola, il comune si difenderà in Tribunale a Savona

Il comune di Albisola Superiore si difenderà in Tribunale a Savona in merito all'ex stabilimento Gavarry.

Dopo però il ricorso respinto in Corte d'Appello a Genova hanno tentato la via della Cassazione nella quale è stata disattesa la decisione sia del Tribunale di Savona che della Corte d'Appello di Genova ed è stato accolto il loro ricorso statuendo la giurisdizione del Giudice Ordinario e rimettendo la causa al Palazzo di Giustizia savonese per la prosecuzione del giudizio (a suo tempo interrotto per effetto della pronuncia declinatoria della competenza).