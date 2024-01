Savona, firmato l'accordo con Opere sociali per una residenza per anziani non completamente autosufficienti

Sarà all'ex Cesavo di via Nizza, e non all'ex asilo Il Paguro, come inizialmente previsto, lo spazio dedicato ad anziani non autosufficienti ma ancora con una certa autonomia, per ospitare 12 persone.

Oggi il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente di Opere Sociali Giovanni De Filippi la convenzione che permetterà di dare il via ai lavori e alla progettazione, per rispettare la chiusura dell'intervento che il Pnrr prevede per il marzo 2026.

“Realizzeremo una serie di alloggi che ospiteranno 12 persone nell'immobile ex Cesavo di via Nizza – spiega il sindaco Marco Russo - che è di proprietà di Opere Sociali. Il progetto da 2 milioni e 460mila euro prevede la riqualificazione degli spazi abitativi, la dotazione strumentale e tecnologica per garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale. Siamo molto orgogliosi di questo progetto dallo spirito fortemente innovativo che mira a prolungare il più possibile il periodo di autonomia delle persone anziane. Siamo anche soddisfatti della collaborazione tra enti (Comuni del distretto socio-sanitario n.7, Opere Sociali, Asl) che ci ha portato a questo bel risultato”.

La struttura sarà dotata di nuove tecnologie e sarà anche la base di servizi che verranno forniti a persone anziane.

“Ringraziamo opere sociali – dichiara l'assessore Riccardo Viaggi – per la collaborazione che ci permetterà di garantire un servizio importante a persone fragili”.