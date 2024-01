Soccorsi mobilitati alle prime luci dell'alba ad Albenga. L'allarme è stato lanciato per un incendio che ha interessato una palazzina di via Torino in fase di ristrutturazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine. Le fiamme, secondo quanto riferito, sarebbero divampate all'ultimo piano, coinvolgendo anche il tetto.

La cause sono ancora in via di accertamento. Nessuna persona avrebbe riportato conseguenze fisiche.