Agli ex cantieri Solimano di Savona ancora degrado, bivacchi e accampamenti abusivi

Un accampamento abusivo dai cantieri Solimano, zona di rifugio di sbandati e senza tetto. La segnalazione arriva da un lettore che parla di una quarantina di persone accampate dagli ex cantieri navali. Una situazione che non poteva non essere notata da residenti e savonesi per un'area che periodicamente deve essere sgomberata dalle forze dell'ordine.