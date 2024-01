Cicciolin riceve le chiavi della città dal Sindaco: il Carnevale a Savona può iniziare (FOTO e VIDEO)

Tanti i savonesi, molti bimbi e tante maschere in arrivo dalla Liguria, il Piemonte e la Lombardia, hanno accolto così la corte del re del carnevale savonese, interpretato da Davide Villani e può scattare la festa tanto attesa soprattutto dai più piccoli.

Cicciolin è stato accompagnato da una flotta che vede come protagonisti i bambini e gli stessi hanno condotto la maschera fino al Molo Marinai d’Italia dove, come da antica tradizione, è avvenuto il bacio alla Torretta, simbolo di Savona.

È scattato poi il corteo, accompagnato dai tamburini e dagli sbandieratori di Castell’Alfero in provincia di Asti, lungo il percorso che ha attraversato Via Paleocapa e Corso Italia e si è concluso in Piazza Sisto IV dove il Sindaco insieme al presidente della Campanassa Dante Mirenghi hanno consegnato le chiavi di Savona a Cicciolin.