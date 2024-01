Meteo: settimana anticiclonica, temperature in aumento

Dopo il freddo di questi giorni con valori minimi che hanno toccato anche i -10°C in Langa, l'alta pressione da oggi ci terrà compagnia per almeno tutta la settimana con cieli sereni in montagna e nebbie in pianura. Le temperature saliranno di molto oltre le media del periodo soprattutto a metà settimana in montagna.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 22 a venerdì 26 gennaio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Solo sulle Alpi nordoccidentali oggi nuvolosità più compatta con piogge intense dal pomeriggio in Valle d'Aosta nordoccidentale e confini di Stato limitrofi, con quota neve in calo dalla tarda serata fino 1200/1300m.

Temperature in aumento in particolare da mercoledì con valori che a 1500 m potranno anche toccare i 15°C localmente sui settori alpini meridionali. Sulle pianure e sulle coste le massime arriveranno a essere comprese tra 12 e 18°C, laddove ci sarà nebbia persistente potrebbero rimanere ache al di sotto dei 10°C, ma questo potrebbe avvenire più nella seconda parte della settimana.

Minime in aumento da oggi ma comunque in pianura generalmente non oltre i 3/4 °C per via dei rasserenamenti notturni che permetteranno ancora un buon raffreddamento. Sulle coste tra gli 8 e i 10°C.

Venti forti di Foehn su Alpi tra oggi e giovedì con raffiche che localmente potranno superare i 90/100 km/h. Assenti o deboli variabili su pianure e Liguria, escluso temporaneo moderato sudovest su appennino ligure orientale per oggi.

Fine settimana successivo.

Non dovrebbe cambiare di molto la situazione tranne per un calo delle temperature e un maggior presenza di umidità.

