Mettersi in comunicazione con la clientela: alcune delle soluzioni da adottare

Il dialogo con la clientela è un aspetto che non potrà mai essere sottovalutato, considerando soprattutto il mercato attuale, in cui le soluzioni abbondano e, con esse, anche le opzioni per la clientela. Rivolgersi ad un determinato produttore non vuol dire nulla nel concreto, dal momento che - pur formalizzando una vendita - sarà fondamentale stabilire un rapporto che sia continuativo con il cliente. Ciò prevede un dialogo che avvenga con le giuste componenti comunicative e, soprattutto, con le precise soluzioni che possono essere adottate in tal senso. Ma quali sono le migliori? Bando alle ciance, di seguito ne indichiamo alcune delle più importanti per il proprio scopo.

L’importanza della newsletter

Non c’è dialogo con il consumatore che non parta dalla necessità di personalizzare l’offerta e il contenuto, facendo sì che il consumatore si senta speciale rispetto alla grande quantità di possibilità che una determinata piattaforma offre. Molti utenti sottovalutano l’importanza di una newsletter ma, anche al giorno d’oggi, tale strumento è fondamentale soprattutto per offrire un’idea di esclusività che arricchisce il rapporto con il consumatore. Strutturalmente parlando, creare una newsletter non è difficile: quest’ultima potrà essere ottenuta innanzitutto predisponendo uno spazio sul proprio sito o sulla piattaforma di cui ci si serve, che si tratti di un blog, di un e-commerce o di una landing page.

In questo modo, il cliente potrà inserire la propria e-mail affinché possano essere raccolti i dati per la profilazione del cliente in questione. Detto ciò, sarà premura dell’amministratore del sito servirsi di tale mail in maniera efficace; ovviamente, per strutturare una newsletter in maniera intelligente, sarà necessario ricercare proprio quell'idea di esclusività di cui si faceva precedentemente menzione. Ad esempio, un buon modo per fidelizzare la clientela è inviare, di tanto in tanto, dei buoni sconto direttamente in mail o dei coupon che possono essere utilizzati e riscattati direttamente all'interno del proprio carrello, con un codice che viene ricevuto soltanto nel momento in cui ci si iscrive alla newsletter. Inviare promozioni, sconti particolari, saldi su specifici prodotti o contenuti premium per una fascia di utenza settorializzata è un altro buon modo di gestire la newsletter e comunicare con la clientela.

Il dialogo sui social network e la disponibilità online tramite local SEO

Al giorno d'oggi, non è possibile gestire un'attività, che sia essa commerciale o legata alla propria presenza sul web, in assenza di quei supporti fondamentali che permettono di mettersi in contatto con il potenziale cliente. Social network e tanti altri strumenti sono, ormai, all'ordine del giorno, per cui bisogna investire in tal senso nel caso in cui non ci si sia ancora mossi verso una direzione digitale. Per i social network c'è poco da dire, dal momento che la gestione di questi ultimi richiama, tra le altre cose, anche l'esperienza di un social media manager o di un qualsiasi altro professionista che si occuperà dell'ottimizzazione dei contenuti; è importante, però, crescere anche sul web e nella prima pagina di Google, attraverso la cosiddetta local SEO, ovvero quella serie di attività che permettono di ottimizzare il proprio esercizio commerciale affinché sia il primo risultato di ricerca di tutti quei potenziali clienti che ricercano un servizio nella propria città, nella regione o, addirittura, nel paese in cui vivono.

Perché utilizzare biglietti da visita?

Imprimere, nella memoria del consumatore, l'immagine dell'attività commerciale che si svolge è un modo importante per rendere il proprio lavoro memorabile, conosciuto e di successo. Per questo motivo, il biglietto da visita conserva ancora tutta la sua grande importanza, specie nelle sue forme più rinnovate e moderne, come quella del biglietto da visita digitale, che permette di ottenere i medesimi risultati senza la produzione necessaria di cartoncini o oggetti plastificati. Altro problema di tali elementi riguarda lo scambio eccessivo di quei biglietti che possono essere tranquillamente persi o conservati in maniera frenetica. Con il ricorso al digitale, tutte le informazioni verranno salvate sul proprio device, così da essere rintracciate in qualsiasi momento.