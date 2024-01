La Lega tuona contro Vaccarezza: "Sulla scelta del candidato sindaco per Albenga grave mancanza di rispetto"

“Prendiamo atto dalle parole del consigliere regionale Vaccarezza che Forza Italia – partito che lui dice di rappresentare ormai in provincia di Savona - è determinata in Liguria a far saltare gli accordi consolidati nel centrodestra sulle prossime elezioni amministrative. Di fatto Vaccarezza, con le sue indicazioni neanche troppo velate, si è rimangiato la parola rispetto a quanto già stabilito dalla coalizione sulla candidatura a sindaco di Albenga dimostrando una grave mancanza di rispetto nei confronti dei suoi vertici regionali e di tutto il centrodestra. Per la Lega la delusione è profonda”.

Lo dice in una nota la Lega Liguria dopo quanto affermato stamane da Angelo Vaccarezza in merito alla scelta del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Albenga (leggi QUI).