Elezioni Albenga, l'appello di Vaccarezza al centrodestra: "Scegliere il candidato che rappresenta tutti"

Un vero e proprio appello a scegliere l'uomo giusto a prescindere dall'appartenenza al proprio partito. È quello che il consigliere Angelo Vaccarezza ha voluto fare stamane rivolgendosi al centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali di Albenga.

Le parole di Vaccarezza arrivano dopo il vertice a livello regionale che ha stabilito come, in vista della prossima tornata elettorale, sui tre comuni a doppio turno ci siano tre aree di influenza: Fratelli d'Italia su Sanremo, Forza Italia su Rapallo con la Lega chiamata a scegliere su Albenga.

"Avere l'onere della scelta del sindaco secondo me non vuol dire per forza scegliere un tesserato del partito - ha sottolineato l'ex capogruppo regionale di Cambiamo - Ricordo a tutti che il centrodestra che vinceva con Forza Italia al 40% sceglieva Rosy Guarnieri, tra parentesi ieri era il suo compleanno e gli faccio gli auguri fino lassù, che in quel momento rappresentava la Lega all'8%; Rosy in quel momento era il sindaco migliore, era la persona che teneva insieme la squadra e teneva insieme il centrodestra. Io mi auguro che con questa generosità la Lega sappia scegliere insieme a noi".

"Ricordo anche che in quell'anno, l'anno in cui Rosy divenne sindaco, si votava un altro comune in provincia di Savona: Zuccarello, dove il candidato sindaco era Stefano Mai proprio perché deve fare il candidato chi in quel momento è più in forma - ha aggiunto Vaccarezza - come nelle partite di calcio, deve giocare centravanti chi in quel momento rappresenta tutti. Io mi auguro che avvenga questo, credo che Albenga a questo punto sia contendibile se terremo il centrodestra unito, se metteremo insieme le liste civiche con un nome che credo ci sia già ma, proprio perché la Lega deve avere l'onere di individuarlo, spero che il nome venga fatto da loro".

Il messaggio, nemmeno troppo velato, è rivolto alla Lega a cui spetta l'ultima parola sul nome del candidato che dovrà tentare di riconquistare il Comune ingauno ormai da tempo guidato dal centrosinistra. Pur non citandolo direttamente, l'endorsement vaccarezziano sembrerebbe essere tutto per Nicola Podio, ex consigliere comunale di Forza Italia.