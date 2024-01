Varazze, da settembre chiuderà lo storico Hotel Doria: per 9 mesi sarà un bed and breakfast

Da settembre in poi chiuderà lo storico Hotel Doria di Varazze.

Ad annunciarlo i titolari, Davide e Luca Bruno che hanno specificato che dopo la chiusura del ristorante rimarrà per 9 mesi la struttura ma come bed and breakfast e poi tireranno giù la serranda dopo anni e anni di ristorazione e ricettività nel quartiere di San Nazario.

"Da tempo accennavamo alla chiusura del nostro locale ma senza avere una data certa e così siamo arrivati fino ad oggi. Rimarrà aperto fino a settembre solo il servizio di Bed & Breakfast - spiegano - Il ristorante che era il nostro fiore all'occhiello è già stato chiuso. Pertanto tutte le nostre belle attrezzature per la ristorazione sono state messe in vendita".

Con la scadenza dell'affitto a fine anno, la proprietà ha deciso di dar vita ad appartamenti. Una prassi che soprattutto a Varazze sta diventando sempre più consolidata.