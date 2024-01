Accorpamento scuole, Istituto Comprensivo di Carcare e Liceo Calasanzio verso la salvezza

No all'accorpamento tra l'Istituto Comprensivo di Carcare e il Liceo Calasanzio, sì va verso quello savonese tra il 'Boselli-Alberti' e il 'Mazzini-Da Vinci'. La commissione regionale competente ha votato a favore dell'emendamento presentato da Veronica Russo (FdI), Stefano Mai (Lega) e Alessandro Bozzano (Cambiamo).

La notizia è giunta ieri sera durante l'assemblea pubblica organizzata dal sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, alla presenza del presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, dei consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Roberto Arboscello, numerosi amministratori valligiani, la Cgil Savona e Anief Liguria. Un incontro molto partecipato, con numerosi interventi, tutti contrari all'accorpamento dei due istituti valbormidesi.

"L'assemblea è andata bene. La sala era stracolma di docenti, genitori, amministratori valligiani, associazioni del territorio e sindacati, tutti uniti da una reale preoccupazione. Ognuno ha espresso la propria opinione senza fare interventi politici. La notizia della commissione regionale è arrivata nel corso dell'incontro. Martedì l'emendamento verrà portato in Consiglio regionale, ma non credo che ci saranno problemi. Oggi la situazione è andata a nostro favore, ma domani gli scenari potrebbero cambiare", commenta il sindaco Mirri.

Nel pomeriggio di ieri, i comuni sono stati uditi in commissione a Genova: "Abbiamo spiegato le nostre ragioni e presentato un documento che non è stato preso in considerazione. Abbiamo anche contestato il metodo usato dalla Regione, che prima decide e poi si confronta con il territorio. Dovrebbe essere il contrario", conclude Mirri.