Castelbianco, brutta caduta in risalita per un climber: recuperato dai soccorritori

Infortunio nel pomeriggio odierno, intorno alle 15.10, per un climber classe 1996 residente nel cuneese che stava arrampicando a Castelbianco, nell'entroterra ingauno, in località Colletta e sulla falesia "Telematica": per cause ancora da accertare, il giovane è caduto mentre era in fase di risalita.

Il volo, però, è durato pochi metri in quanto è rimasto comunque appeso alla corda.

Sul posto sono intervenuti Soccorso alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e Croce Bianca di Albenga della sezione di Alto.

Il climber, che lamentava un forte dolore al braccio destro, è stato stabilizzato, spinalizzato e sistemato su barella "kong". Da qui è stato condotto alla strada dove un’ambulanza lo ha trasportato per accertamenti al Santa Corona di Pietra Ligure.