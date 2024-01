Varazze, installati nuovi paletti in via Villagrande e dossi in via Cavetto (FOTO)

Nuovi paletti posizionati al lato dela strada in via Villagrande e due dossi installati in via Cavetto a Varazze. Questi gli interventi messi in atto dalla polizia locale varazzini nei giorni scorsi per risolvere le problematiche legate alla sicurezza e all'altà velocità.

"Piccoli ma significativi interventi a favore della sicurezza stradale messi in atto in questi giorni da parte della Polizia Locale - dice il sindaco Luigi Pierfederici - Sono interventi mirati ma necessari per sistemare alcune delle diverse situazioni presenti sul territorio comunale".

"Uno degli obbiettivi che su cui vogliamo lavorare quest'anno è proprio quello della sicurezza stradale, dalla segnaletica al controllo della velocità, anche grazie a sistemi come quelli attuati in questi giorni, ma non solo" conclude il primo cittadino varazzino.