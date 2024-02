Savona, spiaggia sotto al Priamar, il Comune lavora alla riqualificazione e all'apertura delle cellette del muraglione

Nel tratto di spiaggia da piazza le Eroe dei due mondi in concessione al Comune fino a settembre 2024, sotto al Priamar, c'è lo spazio per allestire tre campi da beach volley regolamentari.

Il processo per arrivare alla loro realizzazione è complesso e dipende anche dalla Soprintendenza alla quale l'amministrazione ha fatto richiesta di riaprire le cellette che si trovano nel muraglione, attualmente chiuse, e di creare in varco che permetterebbe di collegare l'arenile con l'area verde che circonda l'edificio dell'ex Uepe. Le cellette, inoltre, potrebbero essere utilizzate come una sorta di magazzino. Sulla spiaggia del Priamar ha presentato un'interpellanza il consigliere di Toti per Savona Piero Santi, al consiglio comunale di oggi.

“Stiamo lavorando da tempo alla spiaggia del Priamar – spiega l'assessore allo Sport Francesco Rossello – ed abbiamo un'interlocuzione costante con l'Autorità di sistema portuale dalla quale abbiamo la concessione per quell'area destinata ad attività ludica e sport ricreativa. Stiamo lavorando per verificare e i limiti paesaggistici e alcune questioni legate alla concessione. Dovremo fare una convenzione con Autorità portuale per estendere la durata della concessione e poi cercare un soggetto che faccia quel tipo di investimento a fronte di una concessione che consenta di ammortizzare l'investimento”.

L'idea del Comune è di dotare i campi da beach volley, con annessi servizi che però non potranno essere permanenti ma removibili, come le cabine degli stabilimenti balneari. Lo spazio verrebbe poi affidato in gestione ad un terzo che però dovrebbe occuparsi anche della realizzazione dei servizi igienici e spogliatoi removibili e dovrebbe avere un ritorno economico per l'investimento fatto, con varie ipotesi allo studio del Comune.

L'amministrazione ha poi chiesto alla Soprintendenza di aprire le cellette del muraglione. Questa soluzione permetterebbe di utilizzare le cellette come spazio e di creare un collegamento tra la spiaggia e l'area verde che circonda l'ex Uepe. Il tutto si inserirebbe nel generale progetto di recupero dell'area con un nuovo attraversamento che, dai giardini del Prolungamento, dagli ex magazzini del Nautico, porterà direttamente sulla spiaggia sotto piazzale Eroe dei due Mondi, tramite le cellette, e con riqualificazione dello spazio verde dei giardini.