È mancato il diacono permanente Gianfranco Dell'Acqua, prestava servizio a Stella e nel cimitero di Zinola

È mancato in questi giorni il diacono permanente Gianfranco Dell'Acqua. Ottant'anni, nato ad Abbiategrasso (Milano) il 27 febbraio 1943, celibe, aveva lavorato per molto tempo come bancario e maturato poi la vocazione diaconale nella diocesi di Savona-Noli, ricevendo l'ordinazione dal vescovo Dante Lafranconi l'1 luglio 2000.