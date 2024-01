"Il gioco d’azzardo, lo stato e le mafie", la presentazione del libro a Finale: "C'è un problema del sistema che va affrontato"

"Il gioco d'azzardo, lo stato e le mafie" di Rocco Sciarrone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella, verrà presentato domani mattina 31 gennaio nell'aula magna del Polo Scolastico Finalese.

Ne abbiamo parlato con Cinzia Aicardi, anima e coordinatrice dell’Associazione “A Cielo Aperto” che opera nei Comuni della provincia savonese, da Noli a Borghetto S. S. passando per l’entroterra, cioè nell’area che compone il Distretto Sociale 5 e con Rocco Sciarrone, sociologo e docente dell’Università di Torino che parteciperà all’iniziativa in qualità di ospite.

Come nasce l’idea di parlare del libro alla presenza di un importante sociologo italiano?

Prende forma dalle diverse sensibilità che operano sul territorio: istituzioni scolastiche, servizi sociali comunali e distrettuali, Terzo Settore. Il criterio adottato è quello di approfondire le criticità, ben prima che ne diano notizia i media, ma scongiurando il fatto che sia troppo tardi. Noi in mezzo ai ragazzi ci stiamo. Il progetto Link è un esempio, poi questo dato oggettivo si incrocia con le casistiche segnalate nella collaborazione con la salute mentale, con i servizi alle dipendenze e infine dalle attività cliniche che gli operatori di “A Cielo Aperto” svolgono in altri ambiti. Il tema dell’uso problematico, se non vogliamo usare la parola dipendente ma poco ci manca, delle tecnologie moderne, pc e smartphone, accentuando l’isolamento sociale, tra le conseguenze, ha fatto emergere il tema dell’uso accentuato dei viedogames a pagamento, tra l’altro, strettamente legato all’insonnia dei ragazzi. Quindi l’iniziativa, che ha trovato subito la condivisione del dirigente scolastico e degli insegnanti, ha il pregio di tenere insieme la doppia faccia del gioco d’azzardo: da un lato il suo controverso mondo, sempre a cavallo tra il lecito e l’illecito; dall’altro lato mette in guardia sul rischio di indurre i giocatori a diventare soggetti patologici.

Cosa si può anticipare del testo?

Come evidenziato nel libro, gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e quelli a distanza portano in dote due caratteristiche: una copiosa quantità di denaro da riciclare e una relazione diretta - se serve anche intimidatoria - con gli esercenti commerciali. Quindi a tutti gli effetti, quella dell’azzardo è da considerarsi una pratica ambigua, che si pone in una zona d’ombra. Eppure si stima che i ricavi provenienti dal gioco sono eguagliabili al mercato degli stupefacenti.

Dal suo punto di vista di operatrice sociale, psicoterapeuta, cosa ritiene sia importante fare?

Intanto tenere un’agenda su queste criticità prima che sia tardi. La comunicazione sociale è importante, a patto però che non ci si limiti a fare solo delle chiacchiere. La mattinata del 31, per esempio, è stata preceduta da un lavoro preparatorio delle insegnanti che hanno fatto formulare dei quesiti ai ragazzi dopo una discussione. Se ne sarebbe potuto parlare in una libreria, il luogo per eccellenza, ma l’obiettivo era partire dal testo per tematizzare, quindi approfondire ragioni e costi di una pratica che nell’ultimo quinquennio sta investendo in forma crescente minori e giovani adulti. Il secondo passaggio è quello dell’intervento operativo, del fare, perché sullo sfondo del problema non rimangono che i fruitori: i giocatori, o meglio, i ludopatici, così definiti dalle commissioni ministeriali. Una platea variegata di cui in Liguria, non si ha traccia di una ricognizione generale, del commissionamento di una qualche ricerca mirata ad analizzare le ricadute psico-sociali del gioco patologico. D’altronde, sarebbe importante partire almeno da qui, perché in principio è dalle dimensioni di un fenomeno che se ne misura la sua pericolosità.

Rocco Sciarrone, autore del libro, uscito con Donzelli lo scorso autunno. Il tema del gioco d'azzardo è particolarmente delicato e coinvolge anche i giovani. E favorisce l'inserimento del mondo della criminalità organizzata.

E' un tema molto controverso, ci sono forti divisioni, ha dei volumi d'affari molto alti e produce esternalità negative che impattano sulla fascia giovanile. Il gioco d'azzardo ha sempre attratto le mafie e la legalizzazione del gioco pubblico ha favorito l'illegalità. Uno dei problemi, è la regolazione di questo settore perché riguarda come viene percepito a livello culturale e politico, ci sono le leggi, l'accettazione sociale, il ruolo dell'agenzia delle dogane e dei monopoli e anche alcune scelte politiche.

Quale equilibrio trovare?

La soluzione non è il proibizionismo ma rivedere il livello della regolamentazione, si dovrebbe richiedere una legge quadro di riordino, una maggiore concertazione tra i diversi livelli di governo, una ridefinizione dei ruoli dell'agenzia delle dogane e dei monopoli e del ruolo dei concessionari. C'è un problema del sistema che va affrontato.

Negli ultimi mesi ha tenuto banco il caso dei calciatori della Juventus e del Newcastle Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, squalificati per scommesse sportive illegali.

La vulnerabilità dei giovani e la crescita del gioco online rende tutto più sfuggente e pericoloso. Bisogna intervenire anche qui, è la grande partita sul quale bisogna intervenire. Le organizzazioni criminali sono già ben presenti.