Bigliettazione elettronica sugli autobus, critici i tabaccai: "Molti stanno valutando di mollare l'erogazione del servizio. Non siamo stipendiati da Tpl Linea"

La bigliettazione elettronica di Tpl Linea porta sul piede di guerra i tabaccai del savonese.

Da quando è stato attivato il nuovo sistema per viaggiare sugli autobus i titolari delle tabaccherie della provincia di Savona hanno registrato più di una problematica.

"La situazione è terrificante. Noi siamo in prima linea come tabaccai e 250 tabaccherie in provincia di Savona hanno tutte avuto l'opportunità di erogare il servizio ma molti stanno valutando di mollare tutto. Ci è stato ridotto l'aggio, alcuni non sono stati neanche avvisati - spiega il presidente regionale Liguria-Provinciale Savona della Federazione Italiana Tabaccai Marco Pesce che ha avuto due incontri con l'azienda sul tema - Si è deciso che Tpl fosse la prima a partire ma bisognava rifiutarsi, noi non siamo stipendiati da Tpl".

"Abbiamo difficoltà nell'utilizzo della piattaforma. Questi terminali ci sono stati lasciati senza spiegazioni e quando contattiamo chi ci deve dare informazioni non conoscono il portale" continua.

A tutto questo si aggiunge il fatto che i lettori ticket in molti mezzi non sono attivi. Mettendo in difficoltà gli utenti che hanno caricato la nuova tessera.

La prima fase di attivazione, era stata avviata lo scorso 16 marzo, interessando il ponente savonese (da Andora a Ceriale e i relativi entroterra) e, a partire dal 1° aprile, il sistema era stato esteso all’intero territorio provinciale.

TPL Linea, d’intesa con la Regione Liguria, è, come detto, la prima azienda ligure ad aver attivato e testato interamente tutto il sistema di bigliettazione elettronica. Il sistema, complesso, è costituito da apparati a bordo che gestiscono il servizio e dialogano costantemente con le centrali operative. Il sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) dà la possibilità, a regime, di conoscere a bordo e a terra la situazione del bus alla fermata. Integrato all’AVM c’è il sistema di vendita dei biglietti a bordo bus (da parte dell’autista), con due possibilità di acquisto: biglietto rosso da 3,00 euro con validità 60 minuti dall’attivazione, oppure biglietto verde nominativo da 6,00 euro con validità 24 Hore dall’attivazione.

Poi ci sono le obliteratrici “intelligenti”, normalmente due a vettura.

La soluzione scelta da Regione Liguria è quella di considerare ogni dispositivo “autonomo e intelligente”, perché dotato di propria SIM per dialogare istante dopo istante con il sistema di elaborazione centrale di Regione Liguria a Genova. Ogni obliterazione va al sistema di Genova che la elabora, restituendo l’informazione di regolarità o no al cliente.

"Essendo la prima azienda, il sistema viene testato istante dopo istante per semplificare il funzionamento e la stabilità di fruizione - spiegano da Tpl Linea - Questa fase iniziale rappresenta un momento di sperimentazione e collaudo del nuovo sistema: i dati raccolti e i riscontri dei clienti consentiranno di monitorarne il funzionamento e di apportare eventuali correzioni e miglioramenti".

"Le novità della BER riguardano l’introduzione della LiguriaGO PASS. L’abbonamento (mensile, annuale, studenti) ora è digitale e ricaricabile direttamente su questa card dotata di microchip. La tessera può essere acquistata nelle biglietterie TPL Linea e ricaricata anche nelle rivendite autorizzate - precisano - Con l’attivazione della BER anche i titoli di viaggio a corsa semplice della stessa tipologia, i carnet e i biglietti giornalieri validi 24 ore si rinnovano e diventano digitali. Vengono caricati tramite microchip sulla LiguriaGO FLEX, una tessera impersonale flessibile che può essere acquistata e ricaricata nelle biglietterie TPL Linea di Savona, Cisano sul Neva e Carcare e nelle 139 rivendite autorizzate dal progetto regionale. Novità: l’acquisto a bordo di un titolo di viaggio giornaliero (valido 24h) senza sovrapprezzo. Può essere effettuato tramite la modalità chiamata LiguriaGO TAP, semplicemente appoggiando la propria carta di credito contactless o il wallet di smartphone e smartwatch sulla nuova validatrice elettronica. Questa tipologia permette, al momento, solo l’acquisto di un biglietto valido 24h sull’intera rete provinciale, al costo di 5 euro. Con la carta di credito non è quindi, al momento, possibile acquistare a bordo un biglietto di corsa semplice. È stata pensata, per il momento, per i turisti e per chi decide di utilizzare la flotta tutto il giorno, per più corse, rendendolo più conveniente e senza preoccuparsi di dover obliterare ogni volta si salga a bordo".

Con l’introduzione della BER rimane la possibilità di acquistare i titoli di viaggio a corsa singola direttamente dall’autista, pagando in contanti e con tariffa maggiorata.

I biglietti cartacei sono ancora validi e acquistabili fino a esaurimento scorte. Pertanto, chi dispone ancora di alcuni titoli di viaggio cartacei può salire a bordo dei mezzi TPL Linea convalidandoli nella tradizionale validatrice.